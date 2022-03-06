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РПЛ: «Локомотив» в большинстве обыграл "Химки"

РПЛ: «Локомотив» в большинстве обыграл "Химки" Московский "Локомотив" дома победил футбольный клуб "Химки" со счетом 3:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
6 марта 2022 г. 17:16

Московский "Локомотив" дома победил футбольный клуб "Химки" со счетом 3:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на "РЖД-Арене".

У железнодорожников отличились Джирано Керк (8-я минута), Вилсон Изидор (22) и Ян Кухта (80). В составе подмосковного клуба голы забил Дидье Ламкель Зе (6, 72). На 42-й минуте поле покинул защитник гостей Бруно Виана, получивший две желтые карточки. Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

"Локомотив" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. "Химки" занимают последнее, 16-е место с 14 очками после 20 игр. "Локомотив" в следующем матче примет дома московский ЦСКА 12 марта. "Химки" на следующий день сыграют домашний матч против "Сочи".

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