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РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  

РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»   Московский "Спартак" сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
7 ноября 2021 г. 22:02
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  

Московский "Спартак" сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на "Открытие Банк Арене".

В составе гостей гол забил Джирано Керк (23-я минута). У "Спартака" отличился Наиль Умяров (64). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение). Подопечные Марка Гисдоля не проигрывают четыре матча кряду (две победы, две ничьих), они набрали 25 очков и идут в таблице четвертыми.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".

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