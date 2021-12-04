О нас
Report Georgia
Аудио новости

РПЛ: "Локомотив" потерпел третье поражение подряд

РПЛ: "Локомотив" потерпел третье поражение подряд Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
4 декабря 2021 г. 22:10
РПЛ: Локомотив потерпел третье поражение подряд

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве.

Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. "Локомотив" является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений - шесть.

На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов.

Подопечные Маркуса Гисдоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную - до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне. Подопечные И.Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.

Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря. "Урал" на день раньше в гостях встретится с "Ростовом".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi