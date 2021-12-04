РПЛ: "Локомотив" потерпел третье поражение подряд

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве.

Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. "Локомотив" является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений - шесть.

На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов.

Подопечные Маркуса Гисдоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную - до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне. Подопечные И.Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.

Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря. "Урал" на день раньше в гостях встретится с "Ростовом".