РПЛ: "Локомотив" одержал волевую победу над "Ахматом"

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл грозненский "Ахмат" в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report, встреча прошла на "Ахмат-Арене".

"Локомотив" после первого тайма проигрывал со счетом 1:2. В составе победителей отличились Рифат Жемалетдинов (10-я минута), Вильсон Изидор (54) и Ян Кухта (62). У "Ахмата" забитыми мячами отметились Александр Трошечкин (20) и Даниил Уткин (45+3).

"Локомотив" обошел "Ахмат" в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на шестое место с 34 очками после 21 матча. "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 31 очко в 22 играх. В следующем туре "Локомотив" 2 апреля встретится на домашнем поле со столичным "Спартаком". "Ахмат" в этот же день сыграет на выезде против тульского "Арсенала".