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РПЛ: "Краснодар" победил "Локомотив"

РПЛ: "Краснодар" победил "Локомотив" Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 победил московский "Локомотив" в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
4 мая 2022 г. 21:59
РПЛ: Краснодар победил Локомотив

Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 победил московский "Локомотив" в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в среду в Краснодаре.

Гол на 83-й минуте забил Александр Черников. На 48-й минуте встречи полузащитник московской команды Константин Марадишвили был удален с поля. На 77-й минуте красную карточку получил форвард "Краснодара" Руслан Апеков. На пятой добавленной минуте с поля был удален Черников.

Матч между командами должен был пройти в 19-м туре РПЛ 27 февраля, однако был перенесен из-за временной приостановки работы краснодарского аэропорта.

"Краснодар" одержал вторую победу подряд и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 27 матчей. "Локомотив" проиграл второй матч кряду и располагается на шестом месте в таблице, набрав 41 очко после 27 матчей.

В следующем матче "Краснодар" сыграет с тульским "Арсеналом" на выезде 8 мая. "Локомотив" дома в этот же день примет казанский "Рубин".

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