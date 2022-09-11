РПЛ: «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу за 21 год

«Факел» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ.

«Факел» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ.

Как передает Report, матч завершился со счетом 2:0.

В добавленное время к первому тайму защитник воронежской команды Евгений Морозов открыл счет в матче после трех передач головой подряд.

Во второй половине встречи полузащитник Ираклий Квеквескири увеличил преимущество команды хозяев на 57-й минуте встречи.

«Факел» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. Воронежский клуб поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Локомотив» с девятью баллами опустился на 11-ю строчку.

В следующем туре «Факел» проведет матч на выезде с «Сочи» 18 сентября. «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях со «Спартаком».