Ровшан Наджаф: Будет усовершенствована инфраструктура "Нефтчи"

"Планируется усовершенствовать и усилить инфраструктуру футбольной академии спортивного клуба "Нефтчи".

"Планируется усовершенствовать и усилить инфраструктуру футбольной академии спортивного клуба "Нефтчи".

Как передает Report, об этом председатель наблюдательного совета ПФК "Нефтчи", президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал на пресс-конференции.

Р.Наджаф отметил, что сформированы общая стратегия и система управления: "В ходе процесса мы провели встречи с несколькими опытными тренерами. Основным критерием нашего выбора было определить профессионального тренера, понимающего поставленные перед "Нетфчи" цели, готового всегда быть с нами в достижении наших целей".