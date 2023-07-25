О нас

Ровшан Наджаф: Будет усовершенствована инфраструктура "Нефтчи"

Ровшан Наджаф: Будет усовершенствована инфраструктура "Нефтчи" "Планируется усовершенствовать и усилить инфраструктуру футбольной академии спортивного клуба "Нефтчи".
Футбол
25 июля 2023 г. 14:32
Ровшан Наджаф: Будет усовершенствована инфраструктура Нефтчи

"Планируется усовершенствовать и усилить инфраструктуру футбольной академии спортивного клуба "Нефтчи".

Как передает Report, об этом председатель наблюдательного совета ПФК "Нефтчи", президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал на пресс-конференции.

Р.Наджаф отметил, что сформированы общая стратегия и система управления: "В ходе процесса мы провели встречи с несколькими опытными тренерами. Основным критерием нашего выбора было определить профессионального тренера, понимающего поставленные перед "Нетфчи" цели, готового всегда быть с нами в достижении наших целей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rovshan Najaf: ‘The infrastructure of Neftchi will be improved’ 
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: "Neftçi"nin infrastrukturu təkmilləşdiriləcək"

Самое читаемое

На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi