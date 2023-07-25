Ровшан Наджаф: Болельщикам "Нефтчи" следует набраться терпения и поддерживать команду

Результаты клуба "Нефтчи" в последнее время не радуют, но болельщикам следует набраться терпения и ждать изменений к лучшему.

Результаты клуба "Нефтчи" в последнее время не радуют, но болельщикам следует набраться терпения и ждать изменений к лучшему.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ПФК "Нефтчи" и президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"Разрабатывается стратегия, направленная на возрождение клуба. Болельщики "Нефтчи" всегда были рядом с клубом, всегда оказывали ему поддержку. Мы верим, что в результате всех прилагаемых усилий "Нефтчи" снова будет радовать своих болельщиков победами на местных и международных соревнованиях", - заявил Р. Наджаф.