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Ровшан Наджаф: Болельщикам "Нефтчи" следует набраться терпения и поддерживать команду

Ровшан Наджаф: Болельщикам "Нефтчи" следует набраться терпения и поддерживать команду Результаты клуба "Нефтчи" в последнее время не радуют, но болельщикам следует набраться терпения и ждать изменений к лучшему.
Футбол
25 июля 2023 г. 14:34
Ровшан Наджаф: Болельщикам Нефтчи следует набраться терпения и поддерживать команду

Результаты клуба "Нефтчи" в последнее время не радуют, но болельщикам следует набраться терпения и ждать изменений к лучшему.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ПФК "Нефтчи" и президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"Разрабатывается стратегия, направленная на возрождение клуба. Болельщики "Нефтчи" всегда были рядом с клубом, всегда оказывали ему поддержку. Мы верим, что в результате всех прилагаемых усилий "Нефтчи" снова будет радовать своих болельщиков победами на местных и международных соревнованиях", - заявил Р. Наджаф.

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Версия на английском языке Rovshan Najaf: 'We want Neftchi fans to be patient'
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: "Neftçi" azarkeşlərindən səbirli olmalarını istəyirik"

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