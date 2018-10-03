 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Цюрих состоялась встреча между руководством ФИФА и АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на состоявшейся между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым встрече были подробно обсуждены вопросы, связанные с азербайджанским футболом. Ровнаг Абдуллаев поздравил Джанни Инфантино в связи с организацией на высоком уровне чемпионата мира, прошедшего в этом году в России.

    Состоялся обмен мнениями о продолжении существующего между ФИФА и АФФА высокого уровня сотрудничества.

    На встрече приняли участие вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi