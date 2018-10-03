Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Цюрих состоялась встреча между руководством ФИФА и АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на состоявшейся между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым встрече были подробно обсуждены вопросы, связанные с азербайджанским футболом. Ровнаг Абдуллаев поздравил Джанни Инфантино в связи с организацией на высоком уровне чемпионата мира, прошедшего в этом году в России.

Состоялся обмен мнениями о продолжении существующего между ФИФА и АФФА высокого уровня сотрудничества.

На встрече приняли участие вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов.