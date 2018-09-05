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    Ровнаг Абдуллаев встретился с национальной командой Азербайджана

    Президент АФФА пожелал удачи сборной в предстоящих матчах в Лиге Наций

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев побывал в лагере сборной Азербайджана, готовящейся к Лиге Наций УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в Тренировочном центре национальных команд Р.Абдуллаев сначала встретился с главным тренером Гурбаном Гурбановым, а затем и с полным составом сборной. Президент АФФА пожелал удачи сборной в предстоящих матчах в Лиге Наций.

    В свою очередь, выступивший Г.Гурбанов выразил благодарность руководству АФФА.

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