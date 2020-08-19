Ровнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи

На встрече также участвовали вице-президенты АФФА Эльшад Насиров и Эльхан Мамедов

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с главным тренером национальной команды Джанни Де Бьязи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Ровнаг Абдуллаев пожелал главному тренеру успехов в работе.

Итальянский специалист рассказал о том, что ему довелось понаблюдать за тренировочными матчами некоторых команд. Затем состоялся обмен мнениями относительно подготовки к матчам в рамках Лиги наций УЕФА.

На встрече также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов.