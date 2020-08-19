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Ровнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи 

Ровнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи  На встрече также участвовали вице-президенты АФФА Эльшад Насиров и Эльхан Мамедов
Футбол
19 августа 2020 г. 18:35
Ровнаг Абдуллаев встретился с Джанни Де Бьязи 

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с главным тренером национальной команды Джанни Де Бьязи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Ровнаг Абдуллаев пожелал главному тренеру успехов в работе.

Итальянский специалист рассказал о том, что ему довелось понаблюдать за тренировочными матчами некоторых команд. Затем состоялся обмен мнениями относительно подготовки к матчам в рамках Лиги наций УЕФА.

На встрече также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоRovnag Abdullayev meets with Gianni De Biasi
Версия на азербайджанском языке ФотоRövnəq Abdullayev Canni De Byazi ilə görüşdü

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