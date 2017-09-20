Ровнаг Абдуллаев: Решение провести финал Лиги Европы УЕФА в Баку радостное для всех нас

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Решение провести финал Лиги Европы УЕФА в Баку в 2019 году очень радостное для всех нас. В этой связи поздравляю всех любителей футбола в нашей стране. Проведение финальной игры одного из значимых турниров континента на Бакинским Олимпийском стадионе будет значимым событием в спортивной жизни нашей республики."

Как сообщает Report, об этом сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Президент АФФА отметил, что несомненно это решение внесет свой вклад в дело развития футбола в Азербайджане.

"Проведение финальной встречи такого влиятельного турнира по футболу в Азербайджане есть результат удачной спортивной политики президента страны Ильхама Алиева. Хочу поблагодарить всех, кто внес свою лепту в это дело. Благодарим Исполком УЕФА за то, что высоко оценили нашу презентацию и заявляем о том,что оправдаем возложенное доверие делом.

Отметим , что сегодня в Исполкоме УЕФА были объявлены стадионы, которые будут принимать финальные игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА в 2019 году.