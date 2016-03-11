 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА

    Он был единственным кандидатом на эту должность

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на отчетно-избирательной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) был избран президент организации.

    Как сообщает Report, путем открытого голосования нынешний президент Ровнаг Абдуллаев единогласно переизбран на пост президента АФФА на очередные 4 года.

    Он был единственным кандидатом на эту должность.

    Новоизбранный президент федерации выразил благодарность за оказанное доверие: "Я постараюсь оправдать это доверие. Мы будем развивать футбол в той форме, в какой его хотят видеть азербайджанские любители футбола. Наша основная цель - обеспечить участие сборной Азербайджана на Евро-2020". 

    Отметим, что Ровнаг Абдуллаев с 2008 года является президентом АФФА. Выборы президента АФФА проводятся каждые 4 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi