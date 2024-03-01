Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента АФФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной отчетно-выборной конференции в апреле.

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной отчетно-выборной конференции в апреле.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, об этом он заявил на заседании исполкома АФФА в Гяндже.

На заседании принято решение о назначении очередной отчетно-выборной конференции АФФА на 2 апреля и предоставлении стипендии АФФА ряду ветеранов футбола.

В исполком также представлен отчет о строительстве футбольной академии "Кяпяз".