Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента АФФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной отчетно-выборной конференции в апреле.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, об этом он заявил на заседании исполкома АФФА в Гяндже.
На заседании принято решение о назначении очередной отчетно-выборной конференции АФФА на 2 апреля и предоставлении стипендии АФФА ряду ветеранов футбола.
В исполком также представлен отчет о строительстве футбольной академии "Кяпяз".