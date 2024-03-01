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Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента АФФА

Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента АФФА Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной отчетно-выборной конференции в апреле.
Футбол
1 марта 2024 г. 16:16
Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента АФФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной отчетно-выборной конференции в апреле.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, об этом он заявил на заседании исполкома АФФА в Гяндже.

На заседании принято решение о назначении очередной отчетно-выборной конференции АФФА на 2 апреля и предоставлении стипендии АФФА ряду ветеранов футбола.

В исполком также представлен отчет о строительстве футбольной академии "Кяпяз".

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Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev AFFA prezidentliyinə namizədliyini irəli sürməyəcək

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