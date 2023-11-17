Ровнаг Абдуллаев: Надеюсь, эта игра станет поворотной

"Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной".

"Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной".

Как передает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев после победы сборной Азербайджана в матче группы F отборочного раунда ЕВРО-2024 над командой Швеции в Баку (3:0).

"Хочу всех поздравить. Это результат того, что наш чемпионат стал конкурентоспособным и интересным. Пока вопрос того, останется Джанни Де Бьязи или нет, не обсуждается. Все решится в ходе заседания Исполкома АФФА. Пожелаем ему удачи в Бельгии, чтобы и там команда была успешна. Следующий матч может стать для него решающим. Хотелось бы увидеть в Бельгии такую же игру, как сегодня", - сказал Р.Абдуллаев.