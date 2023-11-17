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Ровнаг Абдуллаев: Надеюсь, эта игра станет поворотной

Ровнаг Абдуллаев: Надеюсь, эта игра станет поворотной "Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной".
Футбол
17 ноября 2023 г. 00:36
Ровнаг Абдуллаев: Надеюсь, эта игра станет поворотной

"Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной".

Как передает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев после победы сборной Азербайджана в матче группы F отборочного раунда ЕВРО-2024 над командой Швеции в Баку (3:0).

"Хочу всех поздравить. Это результат того, что наш чемпионат стал конкурентоспособным и интересным. Пока вопрос того, останется Джанни Де Бьязи или нет, не обсуждается. Все решится в ходе заседания Исполкома АФФА. Пожелаем ему удачи в Бельгии, чтобы и там команда была успешна. Следующий матч может стать для него решающим. Хотелось бы увидеть в Бельгии такую же игру, как сегодня", - сказал Р.Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev: "De Byazinin fatihəsini verməkdənsə, ona uğur arzulayaq" - MÜSAHİBƏ

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