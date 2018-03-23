Ровнаг Абдуллаев:"Кто останется доволен поражением?"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Игра была хорошей. Главный тренер Гурбан Гурбанов провел команду через испытание. Многие из состава являются новыми игроками ".

Об этом сказал Report президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, оценивая товарищеский матч между сборными Азербайджана и Беларуси.

Р.Абдуллаев сказал, что он остался недоволен поражением нашей сборной со счётом 0:1: "Правда, это неофициальный матч. Но кто останется доволен поражением?".

В свою очередь президент АФФА так отреагировал на возможный матч нашей сборной с Арменией на финальном этапе Лиги наций:

"Пока об этом рано говорить. Дойдем до финала, а потом поговорим. Как говорится, сначала перейди арык, а потом кричи: "Молодец!".