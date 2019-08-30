​Ровнаг Абдуллаев: "Карабах" дарит большую радость своим болельщикам

"Я поздравляю весь коллектив клуба "Карабах" с очередным выходом в групповой этап второго самого престижного клубного турнира Европы".

Как передает Report со ссылкой на сайт АФФА, об этом президент структуры Ровнаг Абдуллаев заявил affa.az в связи с выходом агдамского представителя в групповой этап Лиги Европы.

Представитель Федерации сказал, что "Карабах", который уже в 6 раз подряд справился с задачей выйти в групповой этап еврокубков – один раз в Лиге чемпионов УЕФА – дарит большую радость своим болельщикам, футбольной общественности страны:

"Выступление много лет назад "Нефтчи" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, повторение этого результата дважды клубом "Габала" и, безусловно, последовательные успехи "Карабаха" являются показателем стабильности в азербайджанском футболе. Выход наших клубов в групповой этап Лиги Европы УЕФА словно сроднил нас с этим турниром. Более того, проведением в этом году финальной игры Лиги Европы на Бакинском олимпийском стадионе Азербайджан с организационной точки зрения смог занять своеобразную позицию в истории турнира. Жеребьевка группового этапа уже проведена. "Карабах" будет бороться в группе А с командами "Севилья", АПОЭЛ и "Дюделанж". Мы верим, что в играх против представителей Испании, Кипра и Люксембурга наша команда выступит успешно. Я желаю "Карабаху" успехов в групповом этапе и спортивного счастья, не 6, а больше игр в Лиге Европы в предстоящий период сезона", - подчеркнул Р.Абдуллаев.

Отметим, что в раунде плей-офф Лиги Европы "Карабах" по итогам двух игр обыграл команду из Северной Ирландии "Линфилд". Матч в Белфасте завершился со счетом 3:2 в пользу соперника, однако на ответном мачте на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова агдамкий клуб победил со счетом 2:1. В итоге из-за количества голов, забитых на выезде, "Карабах" вышел в групповой этап. В групповом этапе чемпион страны попал в группу А с "Севильей" (Испания), АПОЭЛ (Кипр) и "Дюделанжем" (Люксембург).