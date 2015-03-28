​Ровнаг Абдуллаев: Главное было одержать победу

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Главное было одержать победу, и мы добились этого".
Как передает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.
"Впервые в истории азербайджанского футбола, новый тренер в своем первом официальном матче одержал победу. Мальта не был слабым соперником. Эта команда смогла отобрать очки у остальных соперников. Желаю удачи в предстоящих встречах".
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