 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ровнаг Абдуллаев: Главное было одержать победу

    Впервые в истории азербайджанского футбола, новый тренер в своем первом официальном матче одержал победу

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Главное было одержать победу, и мы добились этого".

    Как передает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

    "Впервые в истории азербайджанского футбола, новый тренер в своем первом официальном матче одержал победу. Мальта не был слабым соперником. Эта команда смогла отобрать очки у остальных соперников. Желаю удачи в предстоящих встречах".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi