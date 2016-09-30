Ровнаг Абдуллаев: ЕВРО-2020 будет проведено на высоком уровне

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев прокомментировал возможность проведения в Баку финального матча еврокубка.

Как сообщает Report, в интервью журналистам он сказал, что постараются добиться проведения до ЕВРО-2020 в столице Азербайджана нескольких крупных футбольных соревнований.

"Мы разработали несколько профессиональных заказов для ЕВРО-2020. Данный заказ стоял на втором месте после Лондона. Надо согласиться с тем, что УЕФА не предоставляет все турниры одним и тем же государствам. В последние годы в Баку проведено несколько крупных футбольных соревнований. Теперь мы готовимся к ЕВРО-2020. Однако постараемся, чтобы до этого времени в Баку прошло несколько мероприятий", - подчеркнул президент АФФА.

Глава национальной ассоциации также коснулся организационных вопросов, связанных с 4 матчами ЕВРО-2020 в Баку: "Наше государство обладает большим опытом в данной области. Мы уже провели крупные мероприятия и соревнования. ЕВРО-2020 будет также проведено на высоком уровне".