Ровнаг Абдуллаев: Эпизод с пенальти стал переломным в игре

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Эпизод с пенальти стал переломным в игре. Это такой эпизод, когда не можешь сказать, был ли арбитр прав или не прав. Это футбол. Все может быль".

Как передает Report, об этом сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, высказавшись по поводу встречи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Карабахом" и английским "Челси".

Он отметил, что "Карабах" остается вдесятером третью игру подряд.

"Наверное, правила были изменены. Но не могу сказать, что это было сделано преднамеренно".