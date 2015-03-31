Ровнаг Абдуллаев : Будут выпущены акции "Нефтчи"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "В Исполнительном комитете АФФА было принято решение об обобществлении клубов. В Спортивном обществе "Нефтчи" насчитывается около 5000 спортсменов и специалистов. Как сообщает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Ровнаг Абдуллаев в своем заявлении журналистам после встречи с членами Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" в административном здании нефтяной компании отметил, что после закрытия "Азернефтяг" футбольный клуб "Нефтчи" был включен в состав Спортивного общества "Нефтчи". Президент АФФА рассказал, что принято решение о создании Наблюдательного совета из 7 человек.

Он также назвал имена членов Наблюдательного совета: "Мы попросили Чингиза Абдуллаева, как человека, любящего футбол, стать членом Наблюдательного совета. Также дали согласие Мубариз Зейналов, Самедага Гурбанов и Бахрам Багирзаде. Садыг Садыгов и двое из SOCAR также войдут в состав Совета".

"Наша цель заключается в обобществлении "Нефтчи". Будет выпущено 100 тыс. акций клуба, которые будут управляться Правлением. Руководство клуба уже не будет заниматься назначением. "Сумгайыт" и пр. будут акционерами или же частными клубами. Уже никто не сможет закрыть клуб, когда захочет. В регионах будут созданы общественные клубы. Клубы больше не будут зависеть от одного человека. Отвечать за клуб будет не один человек, а целый регион. По-моему, это правильное решение. Поэтому мы начали этот процесс с "Нефтчи" и приняли решение о передаче "Нефтчи" в состав Спортивного общества. Наблюдательный совет взялся за это дело с большим удовольствием. В первую очередь мы должны увеличить рейтинг команды. Футбол без болельщика - это не футбол".

Руководитель АФФА также сказал, что "Нефтчи" будет избирательной структурой: "Это станет возможно после выпуска акций. Переход к данному процессу будет поэтапным. Главное, что эта функция будет долгосрочной. Данный орган должен быть не консультативным, а директивным органом. Я тоже занимал пост президента клуба в течение пяти лет, однако не показал таких результатов, как Садыг Садыгов. Возьмем клуб "Баку". Спасибо банку, с помощью которого мы смогли профинансировать клуб. Сперва мы начинаем с себя. До конца года все клубы будут обобществлены. Я не знаком с ситуацией в "Баку". Все будет зависеть от инвесторов клуба. Мы не вмешивались в дела "Нефтчи". Однако сейчас ощущается необходимость в изменениях в клубах, чтобы они не зависели от одного человека.

Команду "Симург" должен поддерживать Закатальский район. А название "Интер" немного иностранное, поэтому команду нужно переименовать в "Интер Кешла". Представляете, сколько болельщиков пришло бы на игры, если бы команда "Баку" называлась "Баладжары Баку" или же "Хырдалан Баку?".