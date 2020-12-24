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Ровнаг Абдуллаев: 2020-й год стал для азербайджанского народа годом Победы

Ровнаг Абдуллаев: 2020-й год стал для азербайджанского народа годом Победы В связи с пандемией этот год для всего мира может остаться в памяти как неуспешный, однако для Азербайджана, нашего народа 2020-й – год Победы
Футбол
24 декабря 2020 г. 13:26
Ровнаг Абдуллаев: 2020-й год стал для азербайджанского народа годом Победы
Ровнаг Абдуллаев

"Поздравляю всех с победой в Отечественной войне, благодарю каждого, кто приложил усилия ради этой победы во главе с верховным главнокомандующим, желаю выздоровления раненым".

Как передает Report, об этом президент АФФА Ровнаг Абдуллаев сказал на заседании Исполнительного комитета структуры.

Он сообщил, что сегодня также день рождения президента Республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и от имени Исполкома АФФА поздравил главу государства в связи с этим.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что на заседании были проведены эффективные обсуждения и приняты соответствующие решения: "Я благодарю каждого за участие в заседании. Это было последнее заседание Исполнительного комитета в текущем году. В связи с пандемией этот год для всего мира может остаться в памяти как неуспешный, однако для Азербайджана, нашего народа 2020-й – год Победы. Находившиеся долгие годы в оккупации наши земли удалось освободить благодаря решительности, смелости верховного главнокомандующего и мужеству нашей армии. Желаю, чтобы все последующие годы стали для нашей страны годами строительства и развития. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю здоровья в период пандемии!".

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Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev: "2020-ci il xalqımız üçün zəfər ili oldu"

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