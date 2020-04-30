Российские клубы договорились: Сезон отменяется

Выступающие в Российской национальной футбольной лиге клубы договорились не продолжать сезон 2019/2020.

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сказал президент I лиги Игорь Ефремов.

По его словам, решение было принято на сегодняшнем собрании с представителями команд низших дивизионов: "Нельзя полностью завершить чемпионат в формате, предусмотренном регламентом, с 21 июня по 2 августа. Решение было принято единогласно. Российский футбольный союз будет проинформирован по этому поводу. Так как окончательное решение относительно завершения турнира будет принято именно этой организацией".