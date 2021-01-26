Российский тренер: Футбол в Азербайджане достаточно хорошего уровня

Мы с "Габалой" заняли 3-е место в чемпионате

"Очень интересным было время работы в "Габале". Футбол в Азербайджане достаточно хорошего уровня. И очень мне понравилась организация и условия, в которых проходил чемпионат. Мы с "Габалой" заняли 3-е место в чемпионате и уступили в финале Кубка по пенальти".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту Sport24.ru сказал бывший тренер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Андрей Сёмин.

52-летний специалист, работавший в тот период помощником своего отца Юрия Сёмина, назвал причину ухода из "Габалы": "Юрий Палыч захотел. Ему предлагали остаться, очень сильно уговаривали. Но он решил поехать работать в "Мордовию". Если бы нас с Юрием Михайловичем Батуренко хотели оставить, мы бы с удовольствием продолжили работу. Но нас без Юрия Палыча никто оставлять не захотел".

Юрий Сёмин был главным тренером футбольного клуба "Габала" в сезоне 2013/2014.