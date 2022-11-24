Российский специалист ушел из иранского "Трактора"

Иранский клуб "Трактор" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке.
Как передает Report, о своем решении российский специалист сообщил после товарищеского матча с "Аль-Адалой".
"В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол, а затем переговоры стали более серьезными, и в связи с этим попросил руководство клуба о своем уходе из "Трактора".
Отметим, что на прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с тебризским клубом, станет новым главным тренером "Сочи".