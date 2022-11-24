О нас

Российский специалист ушел из иранского "Трактора"

Российский специалист ушел из иранского "Трактора" Иранский клуб "Трактор" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке.
Футбол
24 ноября 2022 г. 03:38
Российский специалист ушел из иранского Трактора

Иранский клуб "Трактор" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке.

Как передает Report, о своем решении российский специалист сообщил после товарищеского матча с "Аль-Адалой".

"В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол, а затем переговоры стали более серьезными, и в связи с этим попросил руководство клуба о своем уходе из "Трактора".

Отметим, что на прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с тебризским клубом, станет новым главным тренером "Сочи".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Traktor" klubu Kurban Berdıyevlə vidalaşıb

Другие новости из категории

Сын Марадоны: Месси сравнивают с его отцом не понимающие в футболе люди
Сын Марадоны: Месси сравнивают с его отцом не понимающие в футболе люди
24 ноября 2022 г. 00:09
Завершилась 1/8 финала Кубка Азербайджана
Завершилась 1/8 финала Кубка Азербайджана
23 ноября 2022 г. 19:25
УЕФА выплатил Карабаху полмиллиона евро
УЕФА выплатил "Карабаху" полмиллиона евро
23 ноября 2022 г. 16:55
Кубок Азербайджана: Еще две футбольные команды вышли в 1/4 финала
Кубок Азербайджана: Еще две футбольные команды вышли в 1/4 финала
23 ноября 2022 г. 16:22
Сборная Аргентины повторила антирекорд спустя 92 года
Сборная Аргентины повторила антирекорд спустя 92 года
23 ноября 2022 г. 10:54
Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
23 ноября 2022 г. 07:33
СМИ: Роналду рассматривает варианты с продолжением карьеры в Англии и Саудовской Аравии
СМИ: Роналду рассматривает варианты с продолжением карьеры в Англии и Саудовской Аравии
23 ноября 2022 г. 04:36
Роналду после расторжения контракта с МЮ: Пришло время искать новый вызов
Роналду после расторжения контракта с МЮ: Пришло время искать новый вызов
22 ноября 2022 г. 22:44
Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду
22 ноября 2022 г. 21:39
Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира
Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира
22 ноября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi