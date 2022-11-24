Российский специалист ушел из иранского "Трактора"

Иранский клуб "Трактор" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке.

Иранский клуб "Трактор" на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке.

Как передает Report, о своем решении российский специалист сообщил после товарищеского матча с "Аль-Адалой".

"В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол, а затем переговоры стали более серьезными, и в связи с этим попросил руководство клуба о своем уходе из "Трактора".

Отметим, что на прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с тебризским клубом, станет новым главным тренером "Сочи".