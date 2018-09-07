 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский предприниматель желает приобрести английский футбольный клуб

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Российский предприниматель Алишер Усманов может приобрести выступающий в III английской лиге лондонский клуб "Чарльтон".

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, 65-летний миллиардер рассматривает возможность покупки клуба. 

    Владелец клуба Ролан Дюшателе готов продать его за 20 млн фунтов. 

    По информации, у "Чарльтона" накопились долги на сумму 60 млн фунтов стерлингов.

    Отметим, что в прошлом месяце А.Усманов продал принадлежащую ему 30-процентную долю акций английского "Арсенала" за 600 млн фунтов стерлингов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi