Российский предприниматель желает приобрести английский футбольный клуб

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Российский предприниматель Алишер Усманов может приобрести выступающий в III английской лиге лондонский клуб "Чарльтон".

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, 65-летний миллиардер рассматривает возможность покупки клуба.

Владелец клуба Ролан Дюшателе готов продать его за 20 млн фунтов.

По информации, у "Чарльтона" накопились долги на сумму 60 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что в прошлом месяце А.Усманов продал принадлежащую ему 30-процентную долю акций английского "Арсенала" за 600 млн фунтов стерлингов.