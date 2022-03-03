Российский клуб приостановил контракты с легионерами

Российский клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.

Российский клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.



Это бразильцы Вандерсон и Кайо Панталеао, норвежец Эрик Бутхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба, швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и станут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.



"Краснодар" 2 марта объявил, что расторг контракты с главным тренером Даниэлем Фарке и его штабом.