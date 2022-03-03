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Российский клуб приостановил контракты с легионерами

Российский клуб приостановил контракты с легионерами Российский клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.
Футбол
3 марта 2022 г. 19:12
Российский клуб приостановил контракты с легионерами

Российский клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.

Это бразильцы Вандерсон и Кайо Панталеао, норвежец Эрик Бутхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба, швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и станут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

"Краснодар" 2 марта объявил, что расторг контракты с главным тренером Даниэлем Фарке и его штабом.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya klubu legioner futbolçuları ilə müqaviləni dayandırıb

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