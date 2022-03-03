Российский клуб приостановил контракты с легионерами

Российский клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов восьми легионеров по просьбе самих игроков.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.
Это бразильцы Вандерсон и Кайо Панталеао, норвежец Эрик Бутхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба, швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.
Футболисты покинули расположение клуба и станут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.
"Краснодар" 2 марта объявил, что расторг контракты с главным тренером Даниэлем Фарке и его штабом.