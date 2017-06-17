Российский клуб подписал контракт с футболистом-азербайджанцем

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Крылья Советов" подписал контракт с футболистом азербайджанского происхождения Азером Алиевым. Как сообщает Report, 23-летний полузащитник подписал контракт на 1 год.

Он наденет форму под номером 10. В интервью официальному сайту представителя Самары он выразил удовлетворение переходом в клуб "Крылья Советов": "Хотел бы, чтобы наша команда порадовала матчами и хорошими результатами болельщиков. Понимаю и стоящие перед нами задачи. Их надо выполнять".

В настоящее время ФК "Крылья Советов", находящийся на учебно-тренировочных сборах в Сербии, провел контрольный матч с местным клубом "Дунав". Алиев уже на 7 минуте открыл счет. А встреча завершилась победой самарцев с крупным счетом - 3:0.

Отметим, что в прошлом сезоне Азер Алиев провёл в команде "Енисей" под руководством нынешнего главного тренера клуба "Крылья Советов" Андрея Тихонова. Представитель Красноярска был близок к попаданию в Премьер-лигу, однако проиграл в "плей-офф" тульскому "Арсеналу". Самарская команда покинула высшую лигу.