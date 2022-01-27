Российский клуб не отпустил футболиста Азмуна в сборную Ирана

Российский клуб "Зенит" не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана из-за того, что вызов игрока в национальную команду пришел позже разрешенных Международной федерацией футбола (ФИФА) сроков.

Российский клуб "Зенит" не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана из-за того, что вызов игрока в национальную команду пришел позже разрешенных Международной федерацией футбола (ФИФА) сроков.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Ирана распространила заявление главного тренера сборной Драгана Скочича, в котором он раскритиковал "Зенит" за то, что клуб не отпустил игрока в расположение национальной команды. По словам специалиста, сначала тест игрока на коронавирус дал положительный результат, затем - отрицательный.

"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА", - сообщили в пресс-службе "Зенита".

27 января сборной Ирана предстоит провести матч против команды Ирака, 1 февраля состоится игра против команды ОАЭ. Обе встречи состоятся в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.