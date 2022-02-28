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Российский футбольный союз выступил с заявлением по решению ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз выступил с заявлением по решению ФИФА и УЕФА Российский футбольный союз на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных с
Футбол
28 февраля 2022 г. 22:51
Российский футбольный союз выступил с заявлением по решению ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении.

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок. Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики», - сказано в заявлении.

Также в РФС заявили, что оставляют за собой право оспорить это решение.

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