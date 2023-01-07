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Российский футбольный союз откажется от экипировки известной компании

Российский футбольный союз откажется от экипировки известной компании Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году откажется от использования экипировки компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.
Футбол
7 января 2023 г. 12:03
Российский футбольный союз откажется от экипировки известной компании

Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году прекратит использование экипировки компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом. Несмотря на это, национальная команда осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры - будет новый технический спонсор", - сказал Дюков.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за войны в Украине.

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