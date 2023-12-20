Российский футбольный союз отказался переходить в Азию

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, вопрос обсуждался на исполкоме РФС.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.



Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.



РФС в прошлом году уже обсуждал возможность перехода в Азию, однако в итоге было решено создать рабочую группу с УЕФА.



