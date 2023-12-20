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Российский футбольный союз отказался переходить в Азию

Российский футбольный союз отказался переходить в Азию Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Футбол
20 декабря 2023 г. 15:40
Российский футбольный союз отказался переходить в Азию

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, вопрос обсуждался на исполкоме РФС.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.

РФС в прошлом году уже обсуждал возможность перехода в Азию, однако в итоге было решено создать рабочую группу с УЕФА.

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Версия на английском языке Russian Football Union refuses to join Asian confederation
Версия на азербайджанском языке Rusiya Futbol İttifaqı Asiya zonasına keçməkdən imtina edib

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