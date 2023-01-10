Российский футбольный союз оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) перед Новым годом заплатил ежегодный взнос за членство в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как передает Report со ссылкой на
Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную РФ, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.