Российский футболист сегодня подпишет контракт с “Нефтчи”

Российский футболист Резиуан Мирзов сегодня подпишет контракт с бакинским “Нефтчи”.

Российский футболист Резиуан Мирзов сегодня подпишет контракт с бакинским “Нефтчи”.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его словам, 30-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование в бакинском клубе. Срок действия контракта с футболистом продлится до конца сезона 2023-2024.

Поскольку срок действия контракта плеймейкера с российским клубом “Химки” истек, он присоединится к команде “черно-белых” в качестве свободного агента.

Отметим, что в 2020 году Резиуан Мирзов перешел из московского "Спартака" в “Химки”.