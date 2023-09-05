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Российский футболист сегодня подпишет контракт с “Нефтчи”

Российский футболист сегодня подпишет контракт с “Нефтчи” Российский футболист Резиуан Мирзов сегодня подпишет контракт с бакинским “Нефтчи”.
Футбол
5 сентября 2023 г. 09:41
Российский футболист сегодня подпишет контракт с “Нефтчи”

Российский футболист Резиуан Мирзов сегодня подпишет контракт с бакинским “Нефтчи”.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его словам, 30-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование в бакинском клубе. Срок действия контракта с футболистом продлится до конца сезона 2023-2024.

Поскольку срок действия контракта плеймейкера с российским клубом “Химки” истек, он присоединится к команде “черно-белых” в качестве свободного агента.

Отметим, что в 2020 году Резиуан Мирзов перешел из московского "Спартака" в “Химки”.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı futbolçu bu gün “Neftçi” ilə müqavilə bağlayacaq

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