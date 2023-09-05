Российский футболист сегодня подпишет контракт с “Нефтчи”

Российский футболист Резиуан Мирзов сегодня подпишет контракт с бакинским “Нефтчи”.
Как передает Report, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
По его словам, 30-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование в бакинском клубе. Срок действия контракта с футболистом продлится до конца сезона 2023-2024.
Поскольку срок действия контракта плеймейкера с российским клубом “Химки” истек, он присоединится к команде “черно-белых” в качестве свободного агента.
Отметим, что в 2020 году Резиуан Мирзов перешел из московского "Спартака" в “Химки”.