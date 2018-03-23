Российский бизнесмен желает приобрести итальянский "Милан"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Владелец французского клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев желает приобрести итальянский "Милан".

Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, российский бизнесмен также может продать контрольный пакет акций "Монако".

На данный момент он следит за финансовой ситуацией итальянского клуба.

Отметим, что нынешний президент "Милана" китаец Ли Юнхун в апреле 2017 года приобрел акции клуба у Сильвио Берлускони за 740 млн евро.

На данный момент он владеет 99,9% акций клуба.

Как пишут СМИ, в финансовых вопросах китайского миллиардера ощущается нестабильность и он обанкротился.