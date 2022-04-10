Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.

Как передает Report, это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу "Эвертону" (0:1).

После 31 матча МЮ занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из "Ювентуса", в составе которого в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии.

В этом сезоне МЮ вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив "Вест Хэму" (0:1).

В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв "Мидлсбро" (1:1, 7:8 по пен.).

Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с "Атлетико" (1:1, 0:1).