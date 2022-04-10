Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.
Как передает Report, это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу "Эвертону" (0:1).
После 31 матча МЮ занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка.
Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из "Ювентуса", в составе которого в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии.
В этом сезоне МЮ вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив "Вест Хэму" (0:1).
В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв "Мидлсбро" (1:1, 7:8 по пен.).
Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с "Атлетико" (1:1, 0:1).