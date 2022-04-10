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Роналду завершит сезон без трофеев

Роналду завершит сезон без трофеев Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.
Футбол
10 апреля 2022 г. 11:20
Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.

Как передает Report, это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу "Эвертону" (0:1).

После 31 матча МЮ занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из "Ювентуса", в составе которого в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии.

В этом сезоне МЮ вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив "Вест Хэму" (0:1).

В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв "Мидлсбро" (1:1, 7:8 по пен.).

Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с "Атлетико" (1:1, 0:1).

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu 16 ildən sonra ilk dəfə mövsümü titulsuz başa vuracaq

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