Роналду завершит карьеру в "Реале"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Агент нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что португалец намерен завершить карьеру в испанском клубе, сообщает Report со ссылкой на AS.

"Он лучший футболист всех времен. Уверен, что следующие четыре, пять, шесть, семь лет он будет играть за "Реал". Он завершит там карьеру. Он счастлив в этой команде и повесит бутсы на гвоздь в 40 лет", — заявил Мендеш.

Контракт 30-летнего Роналду с "Реалом" истекает в июне 2018 года. В мадридскую команду португалец перешел из "Манчестер Юнайтед" летом 2009-го. Сумма трансфера составила 94 млн. евро.