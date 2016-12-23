Роналду записал обращение к детям Сирии - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду записал обращение к детям Сирии и назвал их настоящими героями, а также заверил в поддержке всего мира, передает Report.

"Привет, это для детей Сирии. Мы знаем, что вы очень страдаете. Я очень известный футболист, но именно вы являетесь настоящими героями. Не теряйте надежды, весь мир с вами. Мы беспокоимся за вас. Я с вами", - сказал футболист.