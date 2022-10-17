Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч".

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница награды в социальных сетях.

В прошлом сезоне португалец провел 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за "красных дьяволов" шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча", приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдет сегодня, 17 октября, начало - в 22:30 по бакинскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.