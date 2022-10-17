О нас

Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч"

Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч" Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч".
Футбол
17 октября 2022 г. 21:48
Роналду занял 20-е место в голосовании на Золотой мяч

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на "Золотой мяч".

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница награды в социальных сетях.

В прошлом сезоне португалец провел 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за "красных дьяволов" шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча", приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдет сегодня, 17 октября, начало - в 22:30 по бакинскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qızıl top": Ronaldu səsvermədə 20-ci olub

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi