Роналду захотел перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити".
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36-летний форвард начал матч первого тура Серии А против "Удинезе" (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.
Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.