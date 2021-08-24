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Роналду захотел перейти в "Манчестер Сити"

Роналду захотел перейти в "Манчестер Сити" Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити"
Футбол
24 августа 2021 г. 23:19
Роналду захотел перейти в Манчестер Сити
Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити".

Как передает Report со ссылкой на L'Equipe, португалец рассчитывает подписать контракт с английской командой до 31 августа, когда закрывается трансферное окно.

36-летний форвард начал матч первого тура Серии А против "Удинезе" (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

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