Роналду захотел перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити".

Как передает Report со ссылкой на L'Equipe , португалец рассчитывает подписать контракт с английской командой до 31 августа, когда закрывается трансферное окно.

36-летний форвард начал матч первого тура Серии А против "Удинезе" (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.