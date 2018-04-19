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    Роналду забил в 12 матчах подряд и повторил собственный рекорд

    Португальский нападающий достигал этой отметки в сезоне-2014/2015

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», что позволило команде избежать домашнего поражения.

    Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.

    Футболист повторил собственный рекорд, забив мяч в 12-м матче подряд за «Реал», пишет «Газета.ру». Португальский нападающий достигал этой отметки в сезоне-2014/2015.

    Всего на счету Роналдо 24 гола в 25 матчах чемпионата страны.

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