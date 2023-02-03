О нас

Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср"

Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср" "Аль-Наср" со счетом 2:2 в гостях сыграл вничью с "Аль-Фатом" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Футбол
3 февраля 2023 г. 21:46
Роналду забил свой первый гол за Аль-Наср

"Аль-Наср" со счетом 2:2 в гостях сыграл вничью с "Аль-Фатом" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Как передает Report , забитыми мячами в составе "Аль-Насра" отметились Андерсон Талиска (42-я минута) и Криштиану Роналду (90+3, с пенальти), у "Аль-Фата" отличились Кристиан Тельо (12) и Софьян Бендебка (58). На пятой добавленной ко второму тайму минуте Талиска получил красную карточку.

Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср" в первенстве Саудовской Аравии, пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел третий матч за команду в чемпионате. Ранее португалец дважды отличился в выставочном матче между французским футбольным клубом ПСЖ и сборной звезд Эр-Рияда (5:4).

"Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 34 очка в 15 матчах. "Аль-Фат" располагается на шестой строчке с 22 очками.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоRonaldu "Əl-Nəsr"də rəsmi oyunlardakı ilk qolunu penaltidən vurub

Самое важное

Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi