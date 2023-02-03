"Аль-Наср" со счетом 2:2 в гостях сыграл вничью с "Аль-Фатом" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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Роналду забил свой первый гол за "Аль-Наср" в первенстве Саудовской Аравии, пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел третий матч за команду в чемпионате. Ранее португалец дважды отличился в выставочном матче между французским футбольным клубом ПСЖ и сборной звезд Эр-Рияда (5:4).
"Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 34 очка в 15 матчах. "Аль-Фат" располагается на шестой строчке с 22 очками.