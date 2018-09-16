Роналду забил первый гол в составе "Ювентуса" в официальном матче - ВИДЕО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимает на своём поле «Сассуоло». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц – Ювентус».

Как передает Report, на 50-й минуте туринской команде удалось открыть счёт благодаря удару нападающего Криштиану Роналду.

Для 33-летнего португальского футболиста этот мяч стал первым в Серии А. Роналду не забил ни одного гола в трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Италии, записав в актив только одну результативную передачу.

Напомним, что Роналду перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом. Сумма трансфера составила € 112 млн.