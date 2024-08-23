Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии

"Аль-Наср" на своем поле сыграл вничью с "Аль-Раедом" в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.
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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду открыл счет в этом поединке, он отличился на 34-й минуте с передачи Садио Мане. "Аль-Раед" сравнял счет благодаря точному удару Мохамеда Фоузаира, который реализовал пенальти.
Роналду забивает в 23-м сезоне подряд в различных лигах, где принимал участие. В этом матче он мог оформить дубль, однако его гол, который он оформил на 76-й минуте игры, арбитры отметили из-за офсайда.
"Аль-Наср" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.