Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии

"Аль-Наср" на своем поле сыграл вничью с "Аль-Раедом" в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Наср" на своем поле сыграл вничью с "Аль-Раедом" в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает Report , встреча завершилась со счетом 1:1.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду открыл счет в этом поединке, он отличился на 34-й минуте с передачи Садио Мане. "Аль-Раед" сравнял счет благодаря точному удару Мохамеда Фоузаира, который реализовал пенальти.

Роналду забивает в 23-м сезоне подряд в различных лигах, где принимал участие. В этом матче он мог оформить дубль, однако его гол, который он оформил на 76-й минуте игры, арбитры отметили из-за офсайда.

"Аль-Наср" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.