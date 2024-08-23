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Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии

Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле сыграл вничью с "Аль-Раедом" в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.
Футбол
23 августа 2024 г. 01:20
Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии

"Аль-Наср" на своем поле сыграл вничью с "Аль-Раедом" в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:1.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду открыл счет в этом поединке, он отличился на 34-й минуте с передачи Садио Мане. "Аль-Раед" сравнял счет благодаря точному удару Мохамеда Фоузаира, который реализовал пенальти.

Роналду забивает в 23-м сезоне подряд в различных лигах, где принимал участие. В этом матче он мог оформить дубль, однако его гол, который он оформил на 76-й минуте игры, арбитры отметили из-за офсайда.

"Аль-Наср" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.

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