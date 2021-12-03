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Роналду забил 800-й гол в карьере

Роналду забил 800-й гол в карьере Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил сделал дубль в матче 14-го тура АПЛ с "Арсеналом". Для 36-летнего нападающего второй гол стал 800-м в его карьере.
Футбол
3 декабря 2021 г. 03:14
Роналду забил 800-й гол в карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил сделал дубль в матче 14-го тура АПЛ с "Арсеналом". Для 36-летнего нападающего второй гол стал 800-м в его карьере.

Как передает Report, Роналду забил 129 голов за "Манчестер Юнайтед" (307 матчей), 450 голов за мадридский "Реал" (438), 101 за "Ювентус" (134) и пять в составе "Спортинга" (31). Кроме того, на счету португальца 115 голов в 184 матчах за национальную команду.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu karyerasında 800-cü qolunu vurub

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