О нас

Роналду забил 700 мяч в клубной карьере

Роналду забил 700 мяч в клубной карьере Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота ливерпульского "Эвертона" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
10 октября 2022 г. 01:38
Роналду забил 700 мяч в клубной карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота ливерпульского "Эвертона" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Для 37-летнего форварда это взятие ворот стало 700-м в клубной карьере.

Всего за манкунианцев Роналду забил 144 мяча, за лиссабонский "Спортинг" - пять голов, за туринский "Ювентус" - 101 гол, за мадридский "Реал" - 450 мячей.

Свой семисотый мяч Криштиану забил спустя 20 лет и два дня после того, как забил первый.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

АПЛ: Гол Роналду помог Манчестер Юнайтед победить Эвертон
АПЛ: Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Эвертон"
10 октября 2022 г. 00:14
Соперник Карабаха в Лиге Европы потерял очки
ВидеоСоперник "Карабаха" в Лиге Европы потерял очки
9 октября 2022 г. 23:42
АПЛ: Арсенал обыграл Ливерпуль
АПЛ: "Арсенал" обыграл "Ливерпуль"
9 октября 2022 г. 22:47
Завершился первый круг Премьер-лиги Азербайджана
Завершился первый круг Премьер-лиги Азербайджана
9 октября 2022 г. 21:51
Соперник Карабаха в Лиге Европы одержал гостевую победу
Соперник "Карабаха" в Лиге Европы одержал гостевую победу
9 октября 2022 г. 19:46
Премьер-лига Азербайджана: Карабах победил на выезде клуб Габала
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" победил на выезде клуб "Габала"
9 октября 2022 г. 19:18
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу оценил итоги жеребьевки Евро-2024
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу оценил итоги жеребьевки Евро-2024
9 октября 2022 г. 18:10
ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу
ЕВРО-2024: Определились соперники сборной Азербайджана по футболу
9 октября 2022 г. 14:59
Манчестер Юнайтед готов продать португальца Роналду за 11 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" готов продать португальца Роналду за 11 миллионов евро
9 октября 2022 г. 14:37
Поступили в продажу билеты на игру Карабах - Олимпиакос
Поступили в продажу билеты на игру "Карабах" - "Олимпиакос"
9 октября 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi