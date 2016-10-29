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    Роналду забил 350-й мяч в чемпионате Испании и сделал 31-й хет-трик - ВИДЕО

    В матче 10-го тура чемпионата Испании Реал обыграл Алавес со счетом 4:1

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил три мяча в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

    По сообщениям Report, хет-трик стал для португальца 43-м во всех турнирах и 31-м в чемпионате Испании, а первый гол в матче стал для него 350-м в испанском первенстве.

    Сама встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Реала".

    На 79-й минуте Роналду не реализовал пенальти. Португальский форвард не забил уже четыре из последних семи своих 11-метровых.

    После 10 туров "Реал" идет на первом месте в чемпионате Испании, следующий матч столичная команда проведет 6 ноября против "Леганеса".

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