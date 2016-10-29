Роналду забил 350-й мяч в чемпионате Испании и сделал 31-й хет-трик - ВИДЕО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил три мяча в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

По сообщениям Report, хет-трик стал для португальца 43-м во всех турнирах и 31-м в чемпионате Испании, а первый гол в матче стал для него 350-м в испанском первенстве.

Сама встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Реала".

На 79-й минуте Роналду не реализовал пенальти. Португальский форвард не забил уже четыре из последних семи своих 11-метровых.

После 10 туров "Реал" идет на первом месте в чемпионате Испании, следующий матч столичная команда проведет 6 ноября против "Леганеса".