Роналду забил 102-й мяч за Португалию и приблизился к рекорду футболиста азербайджанского происхождения

Сборная Португалии разгромила национальную команду Андорры в товарищеском матче.
Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Да Луж" в Лиссабон и завершилась со счетом 7:0.
Автором одного из мячей в составе португальской сборной стал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Этот мяч стал для Роналду 102-м за национальную команду.
Таким образом, нападающему осталось забить семь раз до мирового рекорда по мячам за сборную, который принадлежит бывшему нападающему сборной Ирана, азербайджанцу по национальности Али Даеи.