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Роналду забил 102-й мяч за Португалию и приблизился к рекорду футболиста азербайджанского происхождения

Роналду забил 102-й мяч за Португалию и приблизился к рекорду футболиста азербайджанского происхождения Сборная Португалия разгромила национальную команду Андорры в товарищеском матче
Футбол
12 ноября 2020 г. 06:00
Роналду забил 102-й мяч за Португалию и приблизился к рекорду футболиста азербайджанского происхождения
Криштиану Роналду

Сборная Португалии разгромила национальную команду Андорры в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Да Луж" в Лиссабон и завершилась со счетом 7:0.

Автором одного из мячей в составе португальской сборной стал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Этот мяч стал для Роналду 102-м за национальную команду.

Таким образом, нападающему осталось забить семь раз до мирового рекорда по мячам за сборную, который принадлежит бывшему нападающему сборной Ирана, азербайджанцу по национальности Али Даеи.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu 102-ci qolu ilə azərbaycanlı futbolçunun rekorduna yaxınlaşdı

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