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Роналду вывез все свои автомобили из Турина

Роналду вывез все свои автомобили из Турина Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина
Футбол
18 мая 2021 г. 00:50
Роналду вывез все свои автомобили из Турина

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина.

Как передает Report со ссылкой на итальянский портал Per Sempre Calcio, перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью ее сотрудники вывезли все семь автомобилей, принадлежащих португальцу.

Испанский телеканал Cuatro сообщил, что Роналду может перейти в португальский "Спортинг" в летнее трансферное окно. Ранее портал Tutto Sport сообщал, что интерес к португальцу проявляет французский ПСЖ.

"Ювентус" за тур до окончания чемпионата Италии занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего на четвертом месте "Наполи" и занимающего третью строчку "Милана" на одно очко. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. "Спортинг" стал чемпионом Португалии и в следующем сезоне сыграет в самом престижном клубном турнире Европы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRonaldu avtomobillərini Turindən Lissabona göndərdi

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