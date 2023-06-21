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Роналду высказался об установлении нового мирового рекорда

Роналду высказался об установлении нового мирового рекорда Португальский полузащитник Криштиану Роналду высказался о своем рекордном достижении в составе национальной команды.
Футбол
21 июня 2023 г. 05:39
Роналду высказался об установлении нового мирового рекорда

Португальский полузащитник Криштиану Роналду высказался о своем рекордном достижении в составе национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на Record, футболист 20 июня оформил свой 200 матч за сборную, до этого ни одному футболисту мира не покорялось данное достижение.

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом - я не мог и просить о большем.

Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас", - сказал Роналду.

20 июня сборная Португалии одержала победу над Исландией в рамках 4 тура отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 1:0. Роналду стал автором единственного мяча.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы, а через три года - Лигу наций.

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